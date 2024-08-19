中評關注：韓國瑜這一出手　震撼了台灣政壇

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前主持朝野協商，突襲式提出要各黨團溝通邀請賴清德到“立法院”報告，十分震撼。韓主動對朝野攻防下指導棋，用意頗深，其目的或許有二，第一，提醒國民黨必須反守為攻，第二，鞏固藍白合作抗綠的戰線。繼馬英九之後，韓國瑜明顯也看透國民黨中央缺乏戰力的問題。



針對“考試委員”、通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權案，韓國瑜14日邀集朝野協商，由於目前“立法院”處於休會期間，會中藍綠白三方討論聚焦於是否召開臨時會審查相關人事，最後未能達成共識。



然而就在散會前，韓國瑜突然提出，針對“總統”赴“立法院”報告，請各黨團溝通後再處理。由於協商全程並未提及要邀請賴清德前來“立院”報告，韓突然拋出此案，讓人覺得用意頗深，刻意指向賴清德，頗有為朝野攻防下指導棋的意味。後續要看身為“立院”最大黨的國民黨團能否理解韓的“明示”，積極推動賴清德報告案。



韓國瑜策動要賴清德到“立法院”報告，整體目的或許有二，首先是提醒國民黨必須掌握議題主導權，反守為攻。“立法院”自7月16日休會以來，國民黨身為最大在野黨，卻失去了監督聲量，整個藍軍幾乎鮮少召開記者會針貶時事，甚至這過程中發生高雄風災淹水的重大災情，也不見藍軍加強攻防，放著事件船過水無痕。



國民黨“立法院”黨團自2月開議以來，一路應付著高壓緊湊的朝野攻防，屢屢上演紮營搶議場的奮戰畫面，休會期間也有必要讓藍委們稍稍喘口氣，可是照理說國民黨中央應該接手輿論戰場，主導攻防，但國民黨黨中央卻同樣隨著“立院”熄燈，令人不解。



退一步來看，原因或許與國民黨主席朱立倫大量把黨內明星送進“立院”當“立委”有關，就連文傳會主委、組發會主委都由“立委”李彥秀、許宇甄兼任，導致“立院”熄燈，黨中央就缺乏可以上場的戰將。雖說把明星往“立法院”集中，可以強化“立院”戰力，但當“立法院”休會，黨中央與“立院”黨團戰力不均衡的問題就遭到暴露。