京華城爭議不斷　柯文哲陷風暴漩渦

京華城案現況，一片工地。（中評社 張穎齊） 中評社台北8月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金登載不實爭議、京華城容積獎勵案“雙颱夾擊”。其中京華城改建案在柯文哲台北市長任內容積率由560%暴增至840%遭質疑，檢方日前傳喚後認為前台北市副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌重大，諭令限制出境、出海、限制住居，也陸續傳喚30多人。京華城改建案正趕工興建，完工後威京集團獲利爆發，此案卻將成為柯文哲政治路上的痛。



位於台北市松山區八德路四段的京華城購物中心占地近5000坪，一路爭議不斷，該地前身是公營唐榮鐵工廠，威京集團在1987年買進鐵工廠土地，1991年以捐地30%方式，取得台北市政府同意把地目變更為第三種商業區，創下台灣工業區變更商業區首例。當時公告捐地前容積率392%，捐地後容積率560%，限定只能作為公共服務空間、國際購物中心、國際觀光旅館、辦公大樓、文化休閒設施、停車場共六種用途，無法蓋住宅。



1998年陳水扁執政，增加要求回饋2.2億元，建造台北偶戲館，通過京華城整體開發容積率為678.91%（含附近土地及公園等，主體建物容積率為560%）。但後來郝龍斌市府不買單，京華城才會先後7度與台北市政府槓上，甚至組成自救會抗議。



2001年京華城購物中心完工，球體外觀，是當時全球最大球體建築物（直徑58公尺），地上12層、地下8層，建築面積含停車空間達20萬4680.77平方公尺，曾創下一日50萬人次造訪的紀錄。但建立18年以來，卻賠掉130億元新台幣，威京總部集團主席沈慶京決定於2019年11月30日熄燈，隔年拆光，改建為“京華廣場–頂級商辦園區”。

