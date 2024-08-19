何欣純台中機場會勘　綠議員助陣秀肌肉

綠委何欣純辦理台中機場會勘，多位民進黨籍台中市議員陪同。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月19日電（記者 方敬為）民進黨籍“立委”何欣純有意角逐2026台中市長，今天跨選區邀集有關單位視察台中國際機場環境及交通配套，選區涵蓋大台中“山、海、屯、城”的7位民進黨籍市議員出席陪同，陣仗浩大，有集結相挺的意味，何欣純藉此展現黨內氣勢，不言而喻。



何欣純19日辦理台中國際機場環境及交通配套現況會勘，邀集“交通部”常務次長林國顯、民航局長何淑萍、台中航空站主任張瑞澍等人導覽說明，並就旅客提出的相關意見檢討、改善，民進黨籍台中市議員江肇國、張家銨、蕭隆澤、蔡成圭、張芬郁、施志昌、林德宇等人出席關心。



何欣純表示，正值暑假旅遊旺季，中部人出境觀光，許多是利用台中機場，因為交通地理位置方便，但她最近收到許多陳情，指台中機場的出入境不方便，所以她今天特別辦理會勘，要瞭解實際狀況，要求有關單位呼應民眾需求，調整、精進。



何欣純指出，實際走訪整個出境、入境程序，她發現在尖峰時段的旅客出入境配套需要更有彈性的因應，包括窗口配置、行李轉盤的運行量能等，都可以更加精準作業，以提升服務品質。此外，在停車、公共運輸、聯外交通等配套，希望“中央”、地方要一起合作，“立法院”下個會期是預算會期，將督促“交通部”讓台中機場做得更好。



何欣純也麻煩在場綠營議員，在公共運輸的部分，能督促權責單位台中市政府配合辦理，台中捷運橘線可行性評估已經通過，“中央”、地方要一起合作，思考機場站體如何共構或做更好的設計，讓旅客方便出入，她也要求“交通部”台中機場2040擴大整建計劃，時程要提前，否則2040實在拖太久，台中已是台灣第二大城市，大家有期待，整建計劃應該提早，希望讓台中國際機場區為更加提升，符合中部民眾的旅運需求。

