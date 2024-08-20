中評關注：鐵粉流失　民眾黨泡沫化危機

民眾黨支持度比上個月下滑2.2個百分點，等於少了近43萬名支持者。（台灣民意基金會提供） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，近期不利民調如雪片飛來，民眾黨過往獨領風騷的高知識年輕族群已出現“退卻”現象，勢將影響2026地方選舉佈局，特別是檢調偵辦京華城案動作頻升溫，柯文哲的苦日子才剛開始。



柯文哲身陷2024大選政治獻金及競選經費申報不實爭議，再加上危機處理不當，台灣民意基金會19日發布的最新民調，政黨支持依序為民進黨獲34.2%、中國國民黨23.2%、民眾黨僅剩下13.8%，比上個月下滑2.2個百分點，等於少了近43萬名支持者，甚至在好感度上已失去近300萬人的好感、新增220萬人的反感。



民眾黨還有近14%鐵粉，主因是民眾黨終究是“一人政黨”，柯文哲支持度長期以來都大於民眾黨，現在的政治獻金帳務風暴並未有證據顯示錢流向柯文哲帳戶，外界爭議仍停留在時任競選總幹事黃珊珊未負責、財務長李文宗未復查等事務性問題。民眾黨的政黨支持度一定會受損，但柯文哲本人的政治能量減少多少，還有待更多數據檢驗。



比較令柯文哲頭大的則是年輕選民、高知識民眾的移轉，目前雖然民眾黨在20歲至24歲還有42.7%支持、25歲到34歲仍擁30.5%支持，仍超越藍綠，但過去民眾黨獨領風騷的大學以上教育程度者卻僅剩下24.3%，遠低於民進黨的33%。代表政治獻金風暴已讓高知識選民開始移動，會否長期定型還未可知，若長此以往，對民眾黨2026選舉將大大不利。

