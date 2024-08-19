賴愛將交通部長李孟諺被曝10年婚外情閃辭

有名網友在PTT發文，點名李孟諺與一名張姓女子，有長達10年的地下情，還貼出兩人多張親密合照。（照:截自PTT） 中評社台北8月19日電／被視為“台南幫”，受到賴清德大力提拔的台“交通部長”李孟諺上任才92天，今天被爆料曾有長達10年的婚外情，稍早已發布聲明指出，對個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，下午已向賴清德及“行政院長”卓榮泰口頭請辭。



李孟諺今天上午視察墾丁氣象雷達站，原訂中午12時55分搭乘高鐵從左營返回台北，但從墾丁氣象雷達站到高鐵左營站的路上，被爆料有長達10年的婚外情後，隨即更改行程，改由高鐵台南站搭乘高鐵北上，避開隨行共同視察的媒體。



現年57歲的李孟諺是基層公務員出身，水利專長出色，深獲前“行政院長”蘇貞昌、賴清德倚重，曾任“行政院秘書長”兼台灣各區聯合服務中心主任、台南市代理市長、台南市政府秘書長，並曾在台北縣縣長蘇貞昌任內擔任水利局局長，協助台北縣脫離水患，完成基隆河整治、員山子分洪道、中和南勢角分洪工程。



網友jungwootw在PTT發文指出，2人早在李孟諺執掌台南水利局時就在一起，張女“還算是明事理的人，10年來不圖名分、不圖錢財，為李獨身，不離不棄，陪伴李在政壇一路沉浮。”



該網友說，李之前也算是對張付出真情，常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，不過李在擔任要職後開始冷落對方，誓言逐漸破功，最終始亂終棄。



該網友表示，張女心生苦楚，找到共同友人想要傾訴，全力挽回對方，卻常常被惡言中傷“當初都怪你勾引他”。該網友在文末調侃地說，前有“行政院”前發言人陳宗彥、現在又跑出李孟諺，李已經是比較專情。



李孟諺對此回應，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。