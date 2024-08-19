李孟諺爆婚外情針對台南幫？綠委：過度聯想

郭國文。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電（記者 黃筱筠）賴清德上任後，提拔許多過去市長時“台南幫”子弟兵，曾為台南市代理市長的李孟諺，現為“交通部長”。有網友今天在PTT上貼文，爆料李在任職台南市府水利局長期間，曾和一名張姓女子發生婚外情，這段感情持續了10年之久，但李孟諺高升後卻逐漸斷開，張女因此認為遭始亂終棄。



上任才92天的李孟諺稍早已口頭請辭。



是否針對台南幫？賴清德子弟兵、出身台南的民進黨“立委”郭國文今天受訪表示，不用特定對象地區聯想，個人行為影響到政務，尊重當事人處理。



日前傳出賴清德子弟兵、“行政院”前發言人陳宗彥疑似遭到性招待，台南地檢署認定陳宗彥一年內接受酒店業者安排性服務多達12次，依收受不正利益貪污罪起訴，並建請法院從重量刑。現在又爆發李孟諺有長達10年婚外情，疑似“台南幫”被針對。



李孟諺在爆料後不久聲明表示，個人過去的行為造成太太與家人的莫大困擾，導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。並強調已於稍早向賴清德及“行政院長”卓榮泰口頭請辭，希望不要影響到社會大眾對於“交通部”同仁及行政團隊的信心。



至於是否准辭，府方表示要與“行政院”討論。



李孟諺請辭是否可以止血？郭國文也說，也算負責任，李孟諺不想影響公務角色。他也說，李孟諺在台南或是“中央”，受到很多民代敬佩，專業上不含糊。



李孟諺1966年生，專長是環境工程、土木工程、衛生工程，也曾到荷蘭進修。他公職生涯擔任過台北縣政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、“行政院秘書長”，被視為民進黨政府中生代人才。過去受到前“行政院長”蘇貞昌以及賴清德重用。