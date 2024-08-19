綠營便當會首站台中劍指盧秀燕？林右昌否認

民進黨秘書長林右昌與台中黨公職召開便當會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月19日電（記者 方敬為）民進黨秘書長林右昌啟動全台行腳，將陸續走訪各地與黨公職召開“便當會”，今天第一站從台中出發，林右昌中午抵達台中市議會與綠營議員閉門會談。由於中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為2028大選熱門人選，市議會明日就要召開臨時會，林右昌此時到訪，被解讀是劍指盧秀燕。林右昌則否認表示，只是單純行程安排，非針對任何人或事。



民進黨主席賴清德上周在中常會下令不談2026九合一選舉，必須專注執政價值與議題論述、政策溝通，黨秘書長林右昌隨即啟動全台巡迴，將陸續走訪各地與黨公職召開“便當會”交流，19日中午從台中出發，下午則赴彰化，首站鎖定中台灣。



林右昌抵達台中市議會，與民進黨團議員一一握手寒暄，他受訪表示，民進黨在暑期有安排很多下鄉行程，他今天上午才到高雄主持青年營開幕，中午、下午來到中部地區，與地方議會民進黨團成員座談交換意見，當然也會有相關政情，還有地方建設等廣泛議題的相關交流。



媒體問，外界解讀是衝著盧秀燕來？林右昌說，想太多了，完全是時間上剛好安排，他今上午到高雄，中午來台中，下午還要去彰化，按行程規劃排定進行，沒有針對任何人或事。



林右昌強調，大家不要任何事都往政治方向思考，對執政黨來說，最重要的就是做好施政，最近卓榮泰院長的總預算案即將要提出，很多是地方所關心的建設，攸關台灣永續經營及發展的政策目標，這才是民進黨當前最關心與重視的事情。至於選舉的等考量，並不是民進黨當前最急迫的工作，把事情做好、做對，人民自然就會給予肯定。