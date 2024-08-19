林右昌指民進黨有制度　暗諷柯文哲

民進黨秘書長林右昌受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月19日電（記者 方敬為）民進黨秘書長林右昌首場與地方黨公職閉門“便當會”，今天中午在台中召開，對於台灣民眾黨近期風波不斷，是否有特別事項要叮嚀地方注意？林右昌稱，沒有要針對個別政黨，不過民進黨有傳統、有廉政機制，有違紀等問題就是照制度走，絕不因人設事，也因此不會因為單一事件就讓黨面臨重大挫敗，法治絕對比人治重要。



民進黨主席賴清德上周在中常會下令不談2026九合一選舉，必須專注執政價值與議題論述、政策溝通，黨秘書長林右昌隨即啟動全台巡迴，將陸續走訪各地與黨公職召開“便當會”交流，19日中午從台中出發，下午則赴彰化，首站鎖定中台灣。



對於民眾黨近日陷入政治獻金帳目不明爭議，便當會中是否有相關討論或叮嚀？林右昌笑稱，並不會針對個別政黨討論，本來各政黨就應該要自行注意黨內清廉，他說，民進黨並不是年輕政黨，已經成了38年，建立起廉政機制，當然每個政黨都可能犯錯，沒有完美的政黨，但關鍵在於，如何有一個法定的機制與配套措施。



林右昌強調，民進黨是個有制度的政黨，如果有發生任何違紀或者相關事件，就按照制度來走，不因人設事。民進黨創黨多年以來，曾經歷過許多挫折與風雨，但都勇於面對、解決，並將經驗轉變成黨的機制，用制度讓整個政黨運作能夠完善，這也是之所以民進黨能夠持續穩健發展的關鍵。