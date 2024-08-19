李孟諺請辭“部長”獲准　台南幫又一個桃花劫

有名網友在PTT發文，點名李孟諺與一名張姓女子，有長達10年的地下情，還貼出兩人多張親密合照。（照:截自PTT） 中評社台北8月19日電／“行政院秘書長”轉任“交通部長”的李孟諺今天被爆出婚外情，多張親密合照在網路流傳，李孟諺隨即發聲明道歉，並口頭向賴清德及“行政院長”卓榮泰請辭並已獲准，在職期間僅92天，為任期最短的“交通部長”。



李孟諺為近期民進黨“台南幫”第二名因桃色事件下台的官員。“行政院”前發言人陳宗彥任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，日前遭台南地檢署依收受不正利益貪汙罪起訴，由於陳宗彥否認犯行，檢方建請法院從重量刑。



被視為“台南幫”、賴清德愛將的李孟諺請辭，“行政院”發言人陳世凱今天表示，“行政院長”卓榮泰感謝李部長自擔任公職以來戮力從公，不僅過往在任職“行政院秘書長”期間協助政府推動多項重大“國家”建設、推行眾多福利措施，擔任“交通部長”期間除致力改善道路交通安全外，亦接續處理0403花蓮震災後鐵公路及觀光產業重建事宜，並妥善因應凱米颱風風災道路交通災損復建事宜，公務表現優異且殊值肯定；惟為尊重李部長個人意願，並肯定其勇於面對之態度，卓“院長”准予辭職。



PTT網友今天貼出一則爆卦，指一名張姓女子與李孟諺有長達10年的地下情，同時貼出多張兩人親密合照，但2人關係在李孟諺升官後，李開始冷落對方，最終始亂終棄。



李孟諺稍早發聲明，表示針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。李孟諺說，他已於今日下午向賴清德及卓榮泰院長口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於“交通部”同仁及行政團隊的信心。



現年57歲的李孟諺是基層公務員出身，水利專長出色，深獲前“行政院長”蘇貞昌、賴清德倚重，曾任“行政院秘書長”兼台灣各區聯合服務中心主任、台南市代理市長、台南市政府秘書長，並曾在台北縣縣長蘇貞昌任內擔任水利局局長，協助台北縣脫離水患，完成基隆河整治、員山子分洪道、中和南勢角分洪工程。