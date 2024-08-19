張善政動起來！桃園捷運綠線隧道全數貫通

張善政今日出席桃園捷運傳統圓隧道貫通典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月19日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政近日因發函中央強力要求撤銷桃園3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，獲藍營議員與市民大讚“終於硬起來了”，張今日出席桃園捷運傳統圓隧道全數貫通典禮，看起來滿面春風，他除大讚桃園捷運工程局克服各種工程困難超前進度，也期盼桃園捷運綠線在2026年能如期如質通車。



張善政今日出席桃園捷運傳統圓隧道貫通典禮，包括捷運工程局長劉慶豐、地政局長蔡金鐘、勞動局長李賢祥、桃園市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、黃婉如、黃瓊慧、許家睿等人都到場出席。



張善政表示，因桃園地層卵礫石顆粒大、硬度高，在鑽掘過程中，施工團隊除克服堅硬卵礫石，也成功穿越距離僅7米的國道高速公路橋墩下方，並克服鑽掘期間曾大量出水等難題。歷時966天，在封閉且潮濕的地底下日夜輪班施工，終於成功克服各項難題，一路從蘆竹區高架段貫通至大興西路口，貫通4.6公里長隧道，有了這6條隧道的貫通經驗，往後隧道施工一定會更加順利。



桃園捷運工程局長劉慶豐指出，為達成2026年第一階段通車目標， 如何加速工程進度成為捷運局這2年最重要的工作。因地下路段開工時間比高架路段晚1年，如何縮短工期是2026年是否通車的關鍵，捷運局從各面向進行檢討，目標是縮短地下工程約99天工期，捷運局未來仍會持續努力在不影響品質的前提下，縮短各項工作時間。



張善政近期祭出一連串鐵腕手段，先是針對建商施工期間若弄壞公共設施不修便直接勒令停工，後來又因缺電問題槓上台電董事長曾文生，近期更因發函要求撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，被藍營議員與市民讚爆，很多人認為張“不再佛系了”、“終於硬起來了”，施政滿意度也直線上升。