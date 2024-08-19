黃珊珊公布查帳結果　稱漏登誤登未不法

“柯文哲總統大選政治獻金查帳進度”記者會，左起陳智菡、黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選帳務申報不實風暴，時任競選總幹事、現民眾黨“立委”黃珊珊19日大動作召開記者會，公布查帳至今有2筆誤登、4筆漏登，並反擊6則外界質疑點。黃珊珊強調，沒有人製作發票，所有支出都有憑據，目前未查到不法情事，民眾黨也將引入電子帳務系統，確保往後政務更確實。



時任競選副總幹事、現民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡也說，我們會用最坦白、坦率的態度面對競選總部有所疏失與外界的質疑，並一一澄清，現在可以說是“補考階段”，將窮盡一切力量挽救支持者信任。



對於綠營質疑的幽靈計程車、柯文哲台南造勢一場新台幣475萬元，黃珊珊也拉蔡英文、賴清德過去的選舉造勢花費反擊。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。“監察院”也要求民眾黨在8月20日前補正單據資料。



台灣民眾黨19日下午召開“柯文哲總統大選政治獻金查帳進度”記者會，由時任競選總幹事黃珊珊、競選副總幹事陳智菡回應媒體提問。



黃珊珊表示，這是一個非常沈重的時間，但我們必須堅定地向外界報告政治獻金申報不實爭議，確實競總處理過程有重大瑕疵，但目前被會計師誤登的金額，都有找到相關憑證，也都用於大選，她要向民眾黨支持者致上最高歉意，她理解大家的難過與憤怒，競總所有同仁會打起精神，做好善後工作，“所有的責難，競選總部所有同仁會一起面對、一起善後。”

