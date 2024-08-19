高雄冰品大集合狂吸4萬人　港菲旅客也按讚

兩日共計超過45家特色冰品與餐車店家共襄盛舉。（高市觀光局提供） 中評社高雄8月19日電／高雄市政府觀光局“2024大港閱冰”冰品市集嘉年華人潮盛況空前，17、18日兩天總計吸引逾4萬遊客參與，超過45家特色冰品與餐車店家共襄盛舉。更有來自菲律賓、香港等國際旅客大啖清涼冰品，對於各式特色冰品，留下深刻印象，其中菲律賓踩線團允諾，回去將多加宣傳高雄旅遊、包裝高雄產品。



菲律賓旅行社協會公關代表楊傑森提到，踩線團特地安排到場品嘗各式特色冰品，滿足味蕾與視覺，為高雄留下美食之都的深刻印象，回去會多加宣傳高雄旅遊、包裝高雄產品。



活動第1天“閱冰總司令”民進黨籍高雄市長陳其邁現身活動，對各類在地冰品讚不絕口。這次超過45家特色冰品與餐車店家共襄盛舉，參展冰店店家業績成長3到5成不等，許多知名店家多備2至3倍食材份量，仍早早完售。



專業評審團18日票選出“最佳創意”、“最佳造型”、“最佳傳統”、“最佳風味”、“超級人氣推推獎”。現場也開放遊客投下神聖一票，其中“禾苑蔗片冰”榮獲“最佳人氣王”殊榮。



高雄市觀光局長高閔琳表示，市集各冰品店家買氣超旺，川流不息的人潮，讓各家招牌冰品早早完售，部分店家趕緊多次補貨。活動現場可見許多歐美、菲律賓、香港等境外遊客，特別是來自菲律賓的旅行社、媒體及網紅貴賓踩線團也專程到訪，親身體驗高雄港都創意多元的冰品文化。



觀光局補充，暑假期間，壽山動物園12歲以下兒童免費入園，歡迎家長帶小朋友來玩水消暑趣，是暑假全家外出休閒的好選擇。接下來還有“海線潮旅行”、“Wild Wild 野生活”及“咸酥雞嘉年華”等強檔活動陸續登場，歡迎大家來高雄旅遊。