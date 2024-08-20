張麟徵：特朗普會走收縮政策 或賣掉台灣

台灣大學政治系名譽教授張麟徵。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月20日電（記者 楊騰凱）針對美國年底大選過後的台灣政策，台灣大學政治系名譽教授張麟徵向中評社表示，不論是民主黨賀錦麗或共和黨特朗普當選，頂多就是賣賣武器，假設台海打起來，雙方都不會為台出兵。但特朗普多了另一曾可能，畢竟他是商人出身，假設遇到好條件，他會不會交易掉台灣？這要注意。



張麟徵為法國巴黎大學法學博士，專長為國際關係、國際法，有著《近代國際關係史》、《歧路上的台灣》、《硬拗－－唯我獨尊的兩岸政策》、《泥淖與新機—台灣政治與兩岸關係》、《關鍵時刻》等著作，現為台灣大學政治系名譽教授。



張麟徵表示，本來特朗普在這場選舉的贏面很大，尤其是遭遇槍擊過後，當下特朗普的反應是毫無懼色，得到相當多的支持，可是現在民主黨換成賀錦麗參選後，情勢有點轉變，這反而是大家始料未及的。因為大家先前都覺得賀錦麗看上去就像個大姐，目前都還沒召開記者會或接受專訪，沒有對俄烏戰爭、中東問題，以及美國經濟議題發表看法，讓人覺得在“藏拙”，到時可能很難對抗伶牙俐齒的特朗普，很不被看好。



張麟徵指出，可是這幾週發展下來之後，賀錦麗的號召力還算滿強的，對民主黨人來說，讓賀錦麗上來也沒有不好，假如她未能發揮出辦事才能也沒關係，後面民主黨政府還有很強大的政務團隊可以撐著，而且賀錦麗總比老是講錯話的拜登好掌控一點，所以現在美國大選兩黨的表現可以說是平分秋色。



張麟徵表示，然而現在兩黨平分秋色的局面，也與雙方的副手選擇有關，特朗普聲勢下跌，一方面是因為賀錦麗上來的新鮮感，而且她也選了一個不錯的副手，就是明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），他給人一種很親切的感覺，人和方面表現不錯，就算得分有限，也不至於會讓賀錦麗失分。反觀特朗普這次選的副手俄亥俄州參議員萬斯（JD Vance），目前就被視為一個較不好的決定。

