拒辭不分區“立委”　黃珊珊：工作需釐清

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風暴延燒不止，時任競選總幹事、現民眾黨“立委”的黃珊珊近日屢被質疑應請辭不分區“立委”，以示負責。黃珊珊19日三度表達，無論什麼意見都虛心接受，競總同仁也都會坦然面對，向社會各界說明清查真相是首要任務，這比個人問題更重要。



針對媒體問及，民眾黨籍前“立委”蔡壁如之前爆發論文抄襲爭議後，立刻請辭不分區“立委”，但政治獻金風暴至今，黃珊珊卻不請辭？黃珊珊只表示，各界近期都有很多指教，無論是什麼意見都虛心接受，我們也正在檢討。競選總部的同仁都會一起面對善後，及重建支持者信任，所以重點不在於個人問題，外界的意見我們都會看成是善意意見就好了。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。“監察院”也要求民眾黨在8月20日前補正單據資料。



黃珊珊目前已請辭民眾黨黨職、中央委員，但還未辭不分區“立委”，引來黨內外質疑聲浪。民眾黨中央評議委員會16日上午召開會議，並未決議對黃珊珊、時任競總財務長李文宗及會計師端木正的懲處，僅決定這周將邀三位當事人說明。



台灣民眾黨19日下午召開“柯文哲“總統”大選政治獻金查帳進度”記者會，由時任競選總幹事黃珊珊、競選副總幹事陳智菡回應媒體提問。

