張善政新屋客家庄座談　地方關心SRF發電廠

張善政今日出席新屋區基層座談會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月19日電（記者 盧誠輝）針對桃園市政府二度發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區入園許可，許多地方議員和里長都相當關心進度，中國國民黨及桃園市長張善政今日出席基層座談會時表示，市府是針對“經濟部”之前認為引用法條不正確，就用另一條法條切入與“經濟部”對質，就看“經濟部”怎樣回應？



張善政今日出席新屋區基層座談會，包括國民黨籍“立委”涂權吉、民進黨籍桃園市議員陳睿生、桃市府各局處代表、新屋區長鄭詩鈿與各里里長等均一同出席。多位新屋區里長都相當關切SRF廠入園許可進度，當面向張當詢問進度。



張善政指出，市府是發函給3家SRF廠，不是發函給“經濟部”，而是把副本給“經濟部”。市府發文是向廠商說明，依據那一條法規撤銷入園許可，目前已知有2家SRF廠要提行政訟願，市府會繼續走這個程序。



張善政強調，市府上次撤銷3家SRF廠入園許可時，“經濟部”訴願會認為市府引用法條不正確，所以市府就與法務局磋商，也發現有很多法條可以切入，因此這次市府是換另一條法條切入與“經濟部”對質，市府會一步一步照程序走，看“經濟部”回應的理由是什麼？有無道理？市府會等“經濟部”的回覆理由後再針對內容處理回應。



桃園市新屋區客家人口比例高達8成多，屬道地的客家庄，這裡的傳統漁業，保存了許多有別於近山客庄的生活方式，發展出像是築石塭、牽罟捕魚等特有的海洋客家聚落文化。區域內有綠色隧道、永安漁港、豐富的自然生態資源及牽罟、石滬等特色文化。