台南幫大將李孟諺中箭閃辭　重創賴清德威信

李孟諺(右)閃辭“交長”，是卓榮泰“內閣”第一位請辭官員。（中評社 資料照) 中評社台北8月19日電／卓榮泰“內閣”第一位請辭官員出現！“交通部長”李孟諺今天遭PTT網友爆料長期有婚外情，本人也立即發表聲明道歉，並向賴清德及“行政院長”卓榮泰口頭請辭。對此，“政院”火速准辭，結束李孟諺短短三個月“交通部長”任期。



PTT網友19日貼出一則“爆卦”，指一名張姓女子與交長李孟諺有地下情，而且時間長達10年！但兩人關係在李榮升後，李開始冷落對方，最終始亂終棄，同時也貼出多張兩人親密合照。



對此，李孟諺發表聲明表示，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意。同時，他已於今日下午向賴清德及卓榮泰口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於“交通部”同仁及行政團隊的信心。



李孟諺老家住新北中和區，他妻子在主計單位任職，夫妻倆都在公部門服務。



綜合台媒分析報導，被外界視為賴清德的“台南幫”成員之一的李孟諺，1966年出生，從基層公務員做起，專長是環境工程、土木工程、衛生工程，也曾到荷蘭進修碩士。他公職生涯擔任過台北縣政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、2019年“行政院秘書長”，直到今年5月出任“交通部長”，被視為綠營出色的工程人才。



58歲李孟諺曾在台北縣時代服務7年，當過水利局長，深獲當時縣長蘇貞昌信賴，之後轉往“中央”工程會、台北市衛工處歷練。13年前南漂到台南發展，被推薦到台南市擔任水利局長，從此也告別他的事務官生涯。之後因為水利專業與個性溫和等條件，2016年台南市秘書長陳美伶被調往“行政院”後，李孟諺隨即高升市府秘書長，並在賴清德北上“組閣”時，出任代理市長，此時50歲出頭的李孟諺晉身六都市長行列，成為綠營前途看好的中生代。



儘管賴清德在“行政院長”就任不久就因承擔敗選責任而下台，但隨後接任“行政院長”的也是老長官蘇貞昌，於是再次被拔擢、出任秘書長，由於做事任勞任怨、耐心協調，總是可以忠實地傳達蘇貞昌的意旨，“立委”或縣市首長也都喜歡找他溝通處理。久而久之“做出口碑”，蘇貞昌卸任後仍被陳建仁留任，一做就是長達5年多的秘書長，凸顯李孟諺好用且受到信任的程度。



賴清德就任後，李孟諺更上一層樓出任“交通部長”一職，怎知正準備大展身手時，這位過去始終“零負評”的政務官，竟在如此情境下結束政治生命，“台南幫”再陣亡一名大將，也重傷賴清德的領導威望。目前尚未確定由誰接任，但外界猜測民進黨秘書長林右昌是可能人選。