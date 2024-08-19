議員猛打京華城案　黃珊珊嗆有問題就提告

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月19日電（記者 鄭羿菲）針對京華城容積獎勵案，名嘴爆料起點是源自台灣民眾黨主席柯文哲2020年3月10日的“神秘會議”，而該會議是柯文哲與中國國民黨籍台北市議員應曉薇的便當會，前台北市副市長黃珊珊也被列名。黃珊珊19日回應，北市議員有事要與柯文哲座談，我們就安排時間，相關局處也會出席，而她是府會總聯絡人，一定會坐在現場。



柯文哲市長任內，台北市都市計劃委員會准許京華城改建提高容積獎勵，把容積率從560%提高至840%，所增加的樓地板面積價值傳出上看新台幣百億元。檢調5月介入調查後，秘密約談近30名官員，近日由“他”字案轉為“偵”字案偵辦，時任都市計劃委員會主持人、前台北市副市長彭振聲，已遭限制出境。外界傳聞檢調也不排除以被告身份傳喚柯文哲出庭說明。



民進黨籍台北市議員簡舒培則質疑，京華城是否曾向黃珊珊個人陳情？黃珊珊不客氣地回嗆，京華城並非她分管的業務，就算京華城人員與她接觸，也會回到分管的業務單位，若簡舒培有任何問題，妳就去提告。



台灣民眾黨19日下午召開“柯文哲“總統”大選政治獻金查帳進度”記者會，由時任競選總幹事黃珊珊、競選副總幹事陳智菡回應媒體提問。



黃珊珊表示，這幾天無論是哪個名嘴拿出來的會議紀錄，都是台北市政府公開的會議紀錄，一整年有非常多北市議員與柯文哲的座談會，只要市議員有事情想對柯文哲反應，就會向府會聯絡人聯繫，表達有意願想與柯座談，我們就會安排時間，市議員也會事先提出議題，北市府相關局處人員也都一起與會，一場座談會就有20多人坐在現場，而她是府會總聯絡人，也一定會坐在現場。



黃珊珊說，柯文哲裁示座談會完畢後就會交給各局處做相關後續處理，府會總聯絡人、副總聯絡人這邊也會列管進度，所有的市長與市議員的座談會都一模一樣，沒有任何神秘，或有任何私相授受的問題。



至於外界質疑2024大選期間一個月燒新台幣417萬元洗假民調，時任競選總幹事的黃珊珊說，我們希望能每天瞭解民意走向，因此每天追蹤滾動式民調，所有民調都按照專業科學的方法，無論日後大家有什麼樣的評價，過程都按相關該有的方法，不可能有人做假民調，要做假直接說就好，也不需要去委託民調公司，民調也都有相關結案報告，不需要做假。