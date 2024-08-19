李孟諺不倫戀辭官　藍：綠派系鬥爭延伸？

國民黨中央黨部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電／台“交通部長”的李孟諺今天被爆出婚外情，多張親密合照在網路流傳，李孟諺隨即發聲明道歉，並口頭向賴清德及“行政院長”卓榮泰請辭已立即獲准。對此，中國國民黨19日表示，李孟諺是技術官僚出身，過去少有爭議，這次遭爆桃色風暴，令人質疑是民進黨內派系鬥爭的延伸？恐是有心人士覬覦“交通部長”的位置。國民黨強調，賴清德上任以來，尚未有明顯建樹，但民進黨內部對官位角力的爭議，已蓋過“賴政府”的施政表現，此現象絕非人民之福。



國民黨表示，從前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內疑似收賄遭羈押禁見，各界即質疑此為民進黨內派系卡位的內鬥；這次李孟諺遭爆婚外情的時機，也令各界懷疑是否為了官位，民進黨內又爆發內鬥角力？



國民黨認為，身為執政黨，若內部派系只想著爭權奪位，不思政策周延性與人民所需，勢必對政府施政的穩定性造成負面影響，進而影響人民利益的維繫。



此外，國民黨也指出，民進黨頻傳桃色風暴，從陳宗彥、趙天麟到羅致政，現在又多一例，李孟諺的婚外情事件，不論是否為有心人士刻意爆料，但民進黨顯然從來沒學到教訓，私人的道德倫理行徑已經影響公共利益，也對社會風氣造成負面影響，更非人民所樂見。



現年57歲的李孟諺是基層公務員出身，水利專長出色，深獲前“行政院長”蘇貞昌、賴清德倚重，曾任“行政院秘書長”兼台灣各區聯合服務中心主任、台南市代理市長、台南市政府秘書長，並曾在台北縣縣長蘇貞昌任內擔任水利局局長，協助台北縣脫離水患，完成基隆河整治、員山子分洪道、中和南勢角分洪工程。