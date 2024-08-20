台軍方更正解放軍軌跡圖　馬文君：難弭恐慌

國民黨籍“立委”馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月20日電（記者 方敬為）台軍方公布8月6日解放軍軍機軌跡圖，遭質疑已有軍機入台“領海基線”範圍，軍方稱“標註錯誤”。中國國民黨籍“國防外交立委”馬文君接受中評社訪問表示，軍方之前先將軌跡圖簡化，如今碰到質疑，又稱“繪圖失誤”，顯然面對解放軍軍機對台繞行日益頻繁，藉此消弭社會恐慌，但此舉恐怕有損軍方公信力，反而讓民眾無法清楚海峽兩岸情勢，更難弭恐慌。



馬文君指出，台軍方之前定義解放軍越界就視同“第一擊”，後續又調整論述，稱台軍沒有所謂第一擊，而是視威脅程度和比例性來行使自衛權，如今面對解放軍軍機進到台“領海基線”範圍，軍方沒有應處，而是宣稱“繪圖失誤”，究竟有無如實呈現台海衝突的風險？倘若採取鴕鳥心態，溫水煮青蛙，恐怕不利台灣安全。



中華戰略學會資深研究員張競日前提出質疑稱，根據台軍方公布8月6日解放軍軍機軌跡圖，已有軍機進入台灣“領海基線”及台灣“領空”，根據圖資，解放軍軍機繞台距離鵝鑾鼻約33浬，鵝鑾鼻距離蘭嶼41浬，鵝鑾鼻距離綠島則是57.2浬。再參考“領海基線”圖與“領海基點”地理位置資訊，看起來飛航航跡就在“領海基線”與台灣本島陸地之間，“領海基線”向陸地內側就是內水，而領土陸地、內水與領海上空，就是“領空”。



台軍方對此說明表示，經反覆比對監偵資料，大陸軍機距離最近應為蘭嶼東南33浬，原繪圖基準點標註錯誤，對作業疏漏深切檢討，後續將加強人員教育訓練，並於示意圖增列蘭嶼及綠島等基準點，期使民眾更明確瞭解敵情威脅動態。



對於軍方公布的台灣周邊機艦偵蒐軌跡圖出現紕漏，馬文君表示，自從兩岸“海峽中線”默契被打破之後，解放軍軍機、軍艦越過“中線”繞行台灣本島的動作日益頻繁，甚至數量屢創新高，相關風險需要正視，尤其負責監控、偵蒐、掌握台海衝突風險的有關單位，有責任向民眾如實呈現確切狀況。