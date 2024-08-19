綠青年營玩選舉兵推　柯志恩遭點評回嗆

藍委柯志恩。（照片：國民黨高雄市黨部提供） 中評社高雄8月19日電（記者 蔣繼平）針對2026高雄市長選舉，綠營人選紛紛表態，藍營熱門人選則是中國國民黨高雄市黨部主委、不分區“立委”柯志恩。對於綠營假想敵，民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益今天受訪表示，柯志恩選過2022打得不錯，但整體仍與在地互動不多，雖然好包裝但仍是空降。柯志恩下午透過自錄影片反嗆，空不空降這是由選民與地方決定，不是黃文益說了算。



民進黨高雄市黨部在暑假期間舉辦青年營隊“Team高雄青年營”，今天上午在高雄統茂大飯店舉行開幕式，共30多位學員參與。營隊亮點加入2026高雄市長選戰兵推，讓學員抽籤分組進行選戰策略攻防。藍委柯志恩，民眾黨主席柯文哲，綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春等人都在名單內。



針對高雄綠營怎麼看2026假想敵，黃文益會後受訪表示，柯志恩並非從高雄基層做起，沒有在地服務經驗及政績，所以比較容易包裝，不像在地民代當久了有包袱，因此2022高雄市長選舉與陳其邁交手，柯志恩選得不錯，但壞處就是對高雄貢獻度低，仍是空降。他認為這對政治人物來說是一體兩面。



針對黃文益批評，柯志恩下午透過自錄影片反擊。柯志恩表示，從上次選完之後就常住高雄，除在台北“立院”開會，在高雄也建立不同人脈關係，不知黃文益說的空降、互動不足是什麼意思，這要由選民做決定，不容黃文益說嘴。



柯志恩表示，她就是照著自己的節奏持續不斷勤跑各地，傾聽基層聲音。目前距離2026還有一大段的時間，對任何人來說的話都是言之過早，她身為“立法委員”就是做好該扮演的角色，地方有需求就努力爭取建設。這時候就開始談2026，彷彿全年都是在選舉，她認為不是選民所樂見的。