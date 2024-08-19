李孟諺婚外情請辭　游淑慧：有人要那個位置

國民黨台北市議員游淑慧接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月19日電（記者 張穎齊）“台南幫”賴清德愛將、台“交通部長”李孟諺遭爆婚外情，已向“行政院長”卓榮泰請辭獲准。中國國民黨籍台北市議員游淑慧19日受訪指出，她認為有人早已盯上李孟諺“交通部長”的位置，否則就不會從一上任就被爆料其他事。



網路社群平台PTT有網友發文踢爆多張照片，指控李孟諺婚外情長達10年，張姓女子早在李孟諺執掌台南水利局時就已在一起，女子10年來不圖名份、錢財等，甚至為李孟諺獨身，李孟諺也經常帶著女子出席公開場合，沒想到李孟諺榮升後開始冷落對方，女子找共同朋友訴苦，還希望能全力挽回李孟諺。



游淑慧今日下午在三立新聞台前受訪表示，她覺得應該早就有人盯上李孟諺的“交通部長”位置，因李孟諺5月20日上任“部長”前、“行政院秘書長”任內，就被爆料1月有密會涉嫌掏空公司的遠東航空董事長張綱維，更與張綱維的律師喝咖啡，被質疑有私交。



記者詢問，李孟諺在前“行政院”發言人陳宗彥的桃色風波起訴後也出事，兩者皆是賴清德的台南幫，是否有派系鬥爭？



游淑慧說，她倒是認為李孟諺在面對桃色風波時，還比較有擔當，即刻提出口頭請辭，讓官場稍微恢復正常一點。李孟諺比台前“衛生福利部政務次長”王必勝有擔當，王必勝當時被爆出有婚外情小三時，竟然不辭職、反而還升官，兩者形成強烈對比。