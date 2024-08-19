鷄籠中元祭170周年　基隆普渡盛宴超澎湃

已有170周年歷史的鷄籠中元祭，18日晚間舉行了中元普渡活動。（基隆市政府提供） 中評社基隆8月19日電／迄今已有170周年歷史的鷄籠中元祭，18日晚間舉行了中元普渡活動。基隆中元祭的特色在於，每年都由輪值主普在主普壇前舉辦公普，今年主普的張廖簡宗親會，在主普壇準備了逢春宴，招待各方的好兄弟、老大公。基隆經歷西班牙、荷蘭、法國和日本統治，西洋桌供品融合西式和日式元素，體現基隆對多元文化的尊重。



現場由輪值主普的張廖簡宗親會理事長、前基隆市長張通榮與基隆市副市長邱佩琳、基隆市文化觀光局長江亭玫共同主祭。



副市長邱佩琳表示，鷄籠中元祭不僅是基隆的傳統文化盛事，更是促進社區和諧與文化交流的重要平台。中元普度活動的獨特之處，在於其邀請水陸無主孤魂享用祭品，這是基隆人民對逝者的慈悲心和無私愛的具體展現。



“觀光局長”江亭玫指出，鷄籠中元祭的祭品以三連桌形式呈現，包括了葷食桌、素食桌及西洋桌，另外還有基隆獨特的“看桌”，也就是用米雕（捏麵）藝術捏製的食物及各式造型，奉獻給老大公們觀賞。值得一提的是“西洋桌”，基隆開發得早，也曾經有西班牙、荷蘭、法國、日本等多國統治，因此西洋桌上的供品融合了西式和日式元素，體現出基隆對多元文化的尊重。



中元祭普度現場也是展現傳統技藝的平台，葷食連桌上的五牲雕供品，巧妙地將豬頭、魚、雞、鴨、豬肚與麵糰結合雕刻，化為可觀賞的藝術品。桌下的麻油雞湯，專為難產過世的女性孤魂準備，反映傳統的產婦“作月內”文化，體現了從陽間至陰間對女性的關懷。



連桌的最後一道菜是盛滿清水的空心菜，象徵人鬼關係的淡泊，隱喻著普度儀式的結束，委婉地向眾靈表達得離開的意願。



有別於往年的“金松宴”，今年的中元祭選擇以“逢春宴”舉辦，寓意“草木逢春”，因好兄弟難得放了一個月的長假，期許這段日子能開心。除了米雕外，也安排了真正可以食用的菜餚。今年中元祭主普壇前的米雕，除了傳統的八仙、福祿壽三仙等造型外，也有比較有趣的造型，諸如卡通裡的海綿寶寶、小小兵等，更凸顯了基隆民眾對於多元的文化、不同年齡層的寬容與共榮。