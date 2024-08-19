新群組發聲明　高虹安今壓線提上訴

高虹安親近友人在群組發聲明表示，她在今日已提出上訴。（照片：翻攝畫面） 中評社新竹8月19日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年遭停職，並退出台灣民眾黨。高虹安今日透過親近友人在近期成立“高市長資訊代轉群”中發出聲明表示，今天是提出聲明上訴狀的最後一天，已委由律師向法院提出聲明上訴狀，感謝各界關心。



高虹安在7月26日遭判刑當天透過臉書指出，針對一審判決，她會提出上訴，盼二審能還她清白，也希望高等法院能為台灣的司法正義做出正確的判決，而非淪為民團調查“近七成人民口中難以信服、不公正判決的司法”。



根據《刑事訴訟法》第349條規定，“上訴期間為20日，自送達判決後起算”。由此可以推估，高虹安應是在7月31日收到一審判決書。至於高的上訴理由是什麼？則不得而知。親近高的友人強調“衹有已提出上訴”的訊息。



據瞭解，高虹安一審遭判刑停職後隔天的7月27日，曾和幾位親近的友人與核心幕僚吃飯，大家都對提出上訴的做法表達支持。親近友人向中評社表示，高虹安遭停職期間仍住在新竹市，也曾傳訊回應關心友人表示她會專心準備上訴“不會被打倒”。而親近友人因瞭解上訴有20日的期限，因此在一審被判刑停職後，都盡量不打擾，等正式提出上訴後才會相約關心近況。