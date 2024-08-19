柯文哲現身高雄　否認黃珊珊球員兼裁判

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社） 中評社高雄8月19日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨今天在高雄舉辦青年暑期營隊，主席柯文哲下午被媒體在高雄翰品酒店門口堵訪。針對民眾黨“立委”黃珊珊被質疑球員兼裁判，柯文哲回應黨內還有中央委員會、中評會等檢視調查結果，事實上球員跟裁判並不同組。另外對於網紅四叉貓爆料競辦胖卡宣傳車金流問題，柯僅簡短回覆“不用理他。”



民眾黨中央黨部19日在高雄翰品酒店舉辦青年暑期營隊，柯文哲受邀到場出席活動，但並未發公開行程，但消息走漏被媒體到場堵訪。



針對黃珊珊負責黨務改革善後小組，引發外界質疑球員兼裁判。柯文哲下午在高雄表示，應建立責任政治，既然黃珊珊是總幹事，還是要把事情做好，由黃擔任善後小組召集人，不管調查結果怎樣，黨內還是有中央委員會、中評會會再看看，事實上不會有球員兼裁判的問題，球員跟裁判是不同組的。



另外，網紅四叉貓爆料指柯文哲選2024有2部“美好號”、“相信號”中古胖卡宣傳車，二手車網站搜尋約新台幣70萬以內就能入手，但柯文哲用政治獻金付了200萬元向木可公關租賃，引發外界質疑為何不直接買下。對此，柯文哲表示“四叉貓的話，第一不用理他，第二，這問題不用由我來回答。”