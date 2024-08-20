中評關注：綠搶台南市長提名廝殺　藍小動作

藍委謝龍介與綠委林俊憲４月份同框泡茶談時事。（圖取自Youtube頻道udn video） 中評社台南8月20日電（記者 蔣繼平）2026台南市長選舉檯面下已波濤洶湧，中國國民黨“立委”謝龍介為藍營熱門人選，民進黨則由綠委陳亭妃、林俊憲二搶一。不過綠營廝殺激烈，藍營氛圍微妙，謝龍介頻找林俊憲同台相互拉抬，藍議員蔡育輝大動作委託學者做民調替陳亭妃平反。而各項民調均顯示，儘管謝龍介有高人氣，參選台南市長的支持度仍大幅落後民進黨陳、林兩人，藍營必須要拿出作為。



國民黨台南市議員蔡育輝19日公布委託成功大學統計系副教授趙昌泰執行的對比式民調，綠委陳亭妃支持度46.87%、藍委謝龍介20.38%；綠委林俊憲41.46%、謝龍介23.37%。民進黨兩位選將皆超車藍軍台南長熱門人選謝龍介，陳亭妃贏得比賴系林俊憲多。



值得注意的是，蔡育輝大動作花新台幣15萬元做一份民調，係針對日前綠委賴惠員辦公室流出一份對比式民調而來。因為賴惠員這份民調顯示林俊憲首次超車陳亭妃，賴惠員屬於賴系，林俊憲更是賴清德子弟兵，藍營被諷刺是“助選式民調”當然說得通。



蔡育輝19日公布的民調有兩個看點，第一是顯示林俊憲和陳亭妃皆大幅領先謝龍介，令藍營憂心；第二似乎是有替陳亭妃拉抬的用意。國民黨議員為何要拉抬陳亭妃引發好奇，地方解讀可能是助長綠營廝殺，避免陳亭妃被國王人馬壓著打。



不過，在觀察謝龍介近期頻頻找林俊憲同台亮相，兩人一起上政論節目通告訪談，或是在台南府城同框泡茶聊時事，不僅同台較勁、也是相互拉抬，似乎有意是在幫民調較低的林俊憲提高聲勢。



另一方面，謝龍介近期也在節目上重提2022年曾說過的“如果當選的話，只當一任，不會考慮連任，要把四年的時間全心奉獻給台南市民。”的論調。是否想要用只當一年來拉攏綠營初選落敗的一方，司馬昭之心路人皆知。