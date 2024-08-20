中評關注：張善政鴨子划水為連任桃園鋪路

張善政19日出席桃園捷運綠線傳統圓隧道貫通典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政近期因二度發函要求撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，獲藍營議員與市民讚爆，還有名嘴認為張終於“不再佛系了”、“終於硬起來了”，張鴨子划水的施政風格逐漸受到肯定，也為2026連任積極展開鋪路。



曾任“行政院長”的張善政過去會被稱為“佛系市長”，主因是2022年“空降”參選桃園市長後，即使面對激烈的選戰，張始終都保持溫文儒雅的學者特質，從不主動攻擊對手，但選戰結果最後卻大贏綠營12萬8千多票，得票數55萬7千多票甚至還超越2018年競選連任的民進黨前桃園市長鄭文燦5242票，跌破許多人的眼鏡。



張善政上任後仍不改“佛系”作風，面對施政爭議或政治攻防，總是不慍不火的解釋說明，有幾次甚至還引來藍營議員不開心，要求張要“硬起來”，但張仍堅持鴨子划水、默默做事，即使到了2024大選，張輔選時依然“佛系”，最後也繳出藍營桃園6席“立委”全壘打的好成績，讓許多地方人士都不得不佩服。



事實上，學者出身的張善政是美國康乃爾大學土木與環境工程博士，畢業後就回台擔任教職，後便進入科技業擔任宏碁與Google等公司的高階主管，直到2012年被前“行政院長”陳冲延攬“入閣”擔任“政務委員”，2014年出任第一任“科技部”長，後更接任“行政院副院長”與馬英九執政末期的看守“內閣”“閣揆”。



而張善政真正成名與被廣為人知也是在擔任短短4個月的“行政院長”時期，剛接“閣揆”不到1個月就遭遇高雄美濃地震導致台南多處大樓傾斜倒塌造成逾百人死傷，張救災行動迅速與貼近災民的互動，讓時任台南市長的賴清德也不得不佩服，更讓外界留下深刻印象。

