黃介正：美國大選沒有一方敢說自己勝算大

國民黨國際部主任黃介正接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月20日電（記者 張嘉文）美國大選在民主黨籍總統拜登宣佈退出競選連任後，選情呈現詭局多變，接棒拜登的賀錦麗和共和黨候選人特朗普戰況呈現膠著。中國國民黨國際部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正向中評社分析說，在9月10日的辯論以前，沒有一方敢說自己的勝算大，但接下來幾天的民主黨全國代表大會將正式提名賀錦麗為總統候選人，這波會有慶祝行情，能不能拉開和特朗普的距離必須再觀察。



黃介正也說，民主黨是不是真團結，前總統奧巴馬是否真的全力力挺賀錦麗，這些都是民主黨選情能否上揚的觀察指標。另外，9月10日的辯論賀錦麗不用說贏，只要沒有輸，特朗普陣營就要緊張了。



11月登場的美國總統大選倒數不到80天，民主黨自換成副總統賀錦麗出馬競選後士氣大振，一路猛追特朗普。在美媒最新釋出的全國性調查以及搖擺州追蹤民調中，賀錦麗在7大關鍵搖擺州幾乎與特朗普全面打成平手，選情十分膠著。



黃介正接受中評社訪問對此表示，選舉看氣勢、看趨勢，特朗普陣營目前遭逢了幾個挑戰，包括特朗普險些遇刺以及接下來的共和黨大會、提名副總統候選人等等的高昂氣勢，後續被拜登退選，以及賀錦麗的迅速整合的效應關注度，被整個壓過去了。



黃介正說，民主黨換將後，賀錦麗接棒參選民調竟沒有掉，反而在8月5日開始黃金交叉後，就一直維持些微領先，沒有再被特朗普追過去，即便民調領先都在誤差範圍內，但氣勢沒有落，加上接下來連續4天的民主黨大會召開，都可以預見賀錦麗的慶祝行情會出現至少一、兩周。



尤其是搖擺州的民調，黃介正提到，本來外界在一個多月前的估算是，6到7個搖擺州中間，特朗普只要拿到兩個州就贏定了，但選舉人票在過去14天間的差距在縮小，換一句話說，搖擺州的決定性更大了。