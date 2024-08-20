中評關注：台南幫接連桃色風暴　賴止血自保

李孟諺（左）與賴清德關係好，被視為“台南幫”。（照片：府方資料照） 中評社台北8月20日電（記者 黃筱筠）“台南幫”“交通部長”李孟諺在網路上遭到爆料，有一位交往長達10年的婚外情對象，因升官想要切斷關係，圖文並呈。這件事情不到5個小時時間，以李孟諺口頭請辭，“政院”准辭作結。賴清德緊急處理快刀斬亂麻，雖然重傷“台南幫”與賴清德形象與威信。但緊急止血，不讓負面形象蔓延，不想轉移民眾黨與柯文哲相關事件的焦點。



同為“台南幫”、賴清德子弟兵、“行政院”前發言人陳宗彥上周因多年前任職台南市政府期間接受性招待，台南地檢署依涉犯《貪汙治罪條例》起訴，並建請從重量刑，此舉等同打臉曾決議不彈劾陳宗彥的“監察院”，曾大力提拔的賴清德亦顯尷尬。



現在又傳出同為“台南幫”的李孟諺有婚外情，雖然他馬上請辭獲准，但外界對於與賴清德關係密切的“台南幫”留下深刻“桃色”印象。這件事情除了衝擊到賴清德用人的威望外，是否也是台南市長黨內初選的起手式？



這起爆料是昨天早上10點59分在網路ptt上面發文，指控李孟諺有一位長達10年的婚外情對象，還明確寫出名字以及婚外情對象住處，還有多張兩人合照，其中還有像是躺在床上的合照。



此案不排除還有案外案。藍委王鴻薇曾爆出，李孟諺與前遠航董事長張綱維委任律師喝咖啡跟拍照。昨有媒體指出，李孟諺被直擊當晚搭車到新北永和“樺福水悅”社區外下車，樺福水悅正是今天PTT爆料婚外情張女住處。張女是以陸配身分來台10多年，女兒已27歲，且住的永和高級社區，房型市價約新台幣3000多萬。巧合的是，該社區正好也是張綱維旗下建案。除了不倫戀之外，讓外界又增加了許多想像空間。



接著李孟諺就聲明承認並且提到對不起家人，並向賴清德與“行政院長”卓榮泰口頭請辭。“政院”下午約3點30分馬上准辭，整起事件從網路爆料到准辭，短短4個多小時。