中評鏡頭：台南八角樓曾被日皇族佔為行館

台南鹽水八角樓有兩層樓高，是當地著名歷史建築，保留完整。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月21日電（記者 蔣繼平）台南鹽水是歷史悠久的古老城鎮，其中有177年歷史的“八角樓”是最為知名的歷史建築與地標，為清朝時期所建，取材自大陸，代表當時鹽水月津港的繁華。甲午戰爭後1895簽訂馬關條約，台、澎被割讓給日本，這棟在清朝所建的豪門大宅，日軍侵台初期曾被日本親王伏見宮貞愛佔據為行館，見證了被日本殖民過的滄桑史。



八角樓創建於清道光27年（1847），為專營糖業生意，而成為富商之“葉連成”商號主人葉開鴻及其四個兒子所建。當時，商號坐擁航運之便的月津港，透過船運將糖銷往大陸，爾後再將內陸產製的絲網布料運回販售。返航時，為求航運平順，除了質輕的絲網，通常兼運福杉、磚瓦、石條等以做為“壓船底”，這些“壓艙貨”後來就成了葉家興建八角樓的最佳建材。



樓高兩層的八角樓以大陸福杉及石灰石磚為主要建材，因屋頂八角分執而得名，整棟建築由12支長24尺、直通二樓的福州杉支撐，樑、楹、門、窗全以榫接法完成，並以大量格扇門做為壁體，為台灣閣樓宅第的經典之作。



1895年甲午戰爭後，清朝與日本簽訂馬關條約，將台、澎割讓給日本，日本親王伏見宮貞愛率領軍隊侵台，由布袋港登陸，抵達鹽水港時，選擇八角樓為下榻處，日人侵台50周年（1943），日政府並於此立碑紀念。屋前“伏見宮貞愛親王御遺跡鹽水港御設營所”的石碑，見證著日本殖民統治的一頁滄桑史。



台南市鹽水區是漢人在台灣建立的最古老街市之一，明朝末年，鹽水月津港與台南安平港、彰化鹿港齊名，是當時台灣的三大商港，昔有一府（台南）二鹿（鹿港）三艋岬（萬華）四月津（鹽水）的美名，是歷史文化、政治、經濟、交通、軍事發祥中心。