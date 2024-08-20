搶位爆的料！施正鋒：民進黨誰沒女人的問題

施正鋒。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電（記者 黃筱筠）“台南幫”“交通部長”李孟諺19日遭爆料與張姓女子婚外情長達10年，李孟諺火速請辭獲准，成為台灣史上最短命“交通部長”，甚至還傳出李孟諺的外遇對象是一名離婚陸配，且住在永和一套新台幣3千萬小豪宅，豪宅建商還與李孟諺熟識。熟知綠營生態的東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，這一定是黨內爆料，賴清德上台後，首波“部會首長”都用自己人，其他派系不希望賴“整碗端走”，接下來還有公營企業與官股銀行的人事，其他派系希望也可以分到這些位置。



施正鋒也說，民進黨內女人的問題，應該是誰沒有，不是誰有。



施正鋒說，李孟諺的爆料看起來是黨內所為，希望賴清德或是新系不要“整碗端走”，“部會首長”有人事權，但是其他公股銀行與公營事業會有預算。例如台灣民主基金為什麼“外交部”堅持不採用“立法院長”韓國瑜推薦基金會執行長盧業中，雖然“民主基金會”預算不多，但是“外交部”能用的錢都在“國外”，相對在台灣內部能用預算不多，一定要確保“民主基金會”預算可以讓“外交部”自由運用，“外交部”才對韓國瑜穿小鞋。



他說，賴清德首波人事佈局已經完成，接下來還有公營事業與官股銀行，其他派系一定不服氣，想要爭取官股銀行與公營事業的位置。但他也說，民進黨內女人的問題，應該是誰沒有，不是誰有。



施正鋒說，李孟諺也是台南幫，民進黨黨內過去有野百合世代、機要世代到現在太陽花世代，中間過程有一批是地方起來的人，因為民進黨當時執政，體制內沒有自己人，陳水扁執政後四處問找人。陳菊擔任高雄市長也有些地方體系出身的人馬，項是現在“立委”賴瑞隆或是台電董事長曾文生等。

