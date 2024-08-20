遭爆4月早知帳對不上？柯連喊3次不知道

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，台媒《鏡週刊》踢爆，“監察院”早在4月就查出帳目不符，而柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊都知情。柯文哲20日一早7點多被媒體堵訪，聽到問題表情木然，連喊3次“不知道”。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。“監察院”也要求民眾黨在8月20日前補正單據資料。



台媒《鏡週刊》報導，民眾黨在4月於“監察院”登錄政治獻金後，“監察院”稽核發現收支相差2千萬元，並通知民眾黨補正，柯文哲、黃珊珊、時任競總財務長李文宗與妹妹李文娟在假帳事件曝光前都知情，柯政營緊急補破網橋帳目，最後是端木正以差額調節方式，補登時樂及尼奧等2家公司的3筆宣傳費用共新台幣916萬元，但歷時數個月帳目仍喬不攏，最後在8月一發不可收拾。



柯文哲政治獻金風暴從8月9日爆發以來，幾乎每天媒體記者一早不到7點就到柯文哲家樓下守候採訪，柯上個禮拜走出門就讓媒體問到飽，柯文哲20日出門還笑著打趣媒體記者，你們也被迫7點半上班。媒體回，對啊，比你更早！柯文哲也笑問，今天什麼事？



不過，柯柯文哲一聽到媒體詢問，“監察院”4月早已通知民眾黨帳目差額，之前早就知道？民眾黨喬帳不成才引發風暴？柯僅停留不到2分鐘回應，柯表情木然，連說，不知道，細節我不知道，“監察院”⋯⋯不知道。



媒體也追問，當時的競總志工爆料，政治獻金都要木可公司經手，並點名木可董事長李文宗應出面說清楚。柯文哲說，唉唷⋯⋯如果你們要記者會，就正式排時間，要問什麼就問什麼，這種半路攔截⋯⋯