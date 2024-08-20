妻陳佩琪看上億房？柯文哲嘆只能看看

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，由於柯文哲力保時任競選總幹事黃珊珊不請辭不分區“立委”，似引發黨內不滿，柯文哲20日回應，不會啦，還是要尊重民眾黨中央評議委員會獨立運作的功能。



媒體追問，因爆出酒駕被開除黨籍的前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料，柯文哲妻子陳佩琪上個月看上1.2億元的房子，地點就在“立法院”附近？柯文哲說，陳佩琪有想過要買房子啦，東看看、西看看，但現在台北市的房子，天啊⋯⋯只能看看而已。陳佩琪還在想，這私人的事情就不用講了。奇怪，為什麼這種事會變新聞？



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。“監察院”也要求民眾黨在8月20日前補正單據資料。



黃珊珊目前已請辭民眾黨黨職、中央委員，但還未辭不分區“立委”，引來黨內外質疑聲浪。民眾黨中央評議委員會16日上午召開會議，並未決議對黃珊珊、時任競總財務長李文宗及會計師端木正的懲處，僅決定這周將邀三位當事人說明，民眾黨中評會也將在20日下午再度召開。



柯文哲政治獻金風暴從8月9日爆發以來，幾乎每天媒體記者一早不到7點就到柯文哲家樓下守候採訪，柯上個禮拜走出門就讓媒體問到飽，柯文哲20日出門還笑著打趣媒體記者，你們也被迫7點半上班。媒體回，對啊，比你更早！柯文哲也笑問，今天什麼事？



媒體問及，台灣民意基金會昨天的最新民調，少了300萬人的好感，柯文哲反問，總是每天這樣打，民調怎麼會高？