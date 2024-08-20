李孟諺外遇10年　郭正亮嗆問賴清德都不知？　

郭正亮。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北8月20日電／前“交通部長”李孟諺昨日遭到PTT網友爆料與一名大陸籍張姓女子長期婚外情，隨即請辭獲准，震撼政壇。資深媒體人謝寒冰表示，賴清德現在左右手直接被斷掉，自己要小心，是誰在算計你？前“立委”郭正亮認為，這件事情蠻詭異的，感覺上有政治鬥爭的味道！而且李孟諺外遇長達10年，賴清德都不知道？



網友在PTT發文指出，李孟諺與張女地下情10年，從李執掌台南水利局時就在一起了，張女10年來不圖名分、不圖錢財，不離不棄陪伴李孟諺身邊，兩人經常進出高級餐廳，在公開場合也是毫不避諱，但直到李升職後，開始冷落、狠甩張女。爆料曝光後，李孟諺火速道歉並請辭，成為歷來任期最短的“交通部長”。



49歲的張女來自福建，以陸配身分來台10年，並育有1個27歲女兒，目前經營一家泰式按摩店，居住在新北永和某高級社區，巧的是該社區為樺福建設推出的建案，公司老闆正是涉掏空遠航、被質疑與李孟諺有接觸的張綱維。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮19日在《新聞大白話》分析，賴清德從台南帶上來的人，就是陳宗彥和李孟諺，這是公認的。結果兩個人都因為誹聞下台，賴清德是以前都不知道？陳宗彥去酒店這麼多次；李孟諺外遇長達10年，賴清德都不知道？



郭正亮認為，這件事情蠻詭異的，怎會有人突然把照片上傳PTT？感覺上有政治鬥爭的味道，當然有很多人想要“交通部長”的位置。難以想像賴清德對於所用的人可能引起的社會爭議，完全不進入狀況。現在“內閣”用的人，就不是他的親信，而是熟的朋友。



郭正亮懷疑，比較耐人尋味的是到底是誰把照片丟到PTT？又是如何取得照片？而且李孟諺上台92天才出手？這種爆料都是要置人於死地，爆料者非常明顯就是要李孟諺下台。顯然台灣在制衡民進黨的力量，不是國民黨和民眾黨，是來自於民進黨深層的內部。



謝寒冰指出，賴清德原本在民進黨就是孤鳥，現在左右手直接被斷掉，接下來要做事恐怕更加困難。這是否有某些人故意要卡位？看起來很像是利益操作，所以賴清德自己要小心，是誰在算計你？自己要搞清楚。