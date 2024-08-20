陳佩琪為兒結婚看房　不答是否挺黃珊珊

柯文哲妻子陳佩琪。（中評社 資料照） 中評社台北8月20日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，妻子陳佩琪也成媒體焦點。陳遭爆上個月看上新台幣1.2億元的房子，地點就在“立法院”附近。陳佩琪20日否認道，她記得有到“立法院”附近逛街，但沒去附近看房。主要是小孩要結婚，幫兒子買個家，現在房價都很貴，不曉得房子多少，就到處東看看、西看看。



至於民眾黨今天下午將召開中央評議委員會，會否支持民眾黨“立委”黃珊珊不請辭？陳佩琪接連數度都說，中評會關她什麼事？她連自己的事情都處理不完了，政治的線麼多，她根本不曉得內容是什麼，力不力保就直接問柯文哲就好了，怎麼會民眾黨主席的事情會來問她？



因酒駕遭開除黨籍的前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料，柯文哲妻子陳佩琪上個月看上1.2億元的房子，地點就在“立法院”附近。



由於陳佩琪日前在臉書上多篇貼文陳述自己兒子開公司的事，遭外界質疑仍具有公務員身份（台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診主任）利用兒子開人頭公司，陳佩琪後來再發文改口，僅與兒子討論公司名稱等，非開人頭公司，而聯醫將在21日舉行會議，請陳佩琪至會議中說明。



陳佩琪回應，聯醫有請她提供一些說明，但前不久她都在請假，因此就在臉書發文回應，但這樣不太禮貌，今晚可能會寫一個比較正式的聲明。她也沒有違法兼職，台灣上市櫃公司有1萬多家，她不可能自己去查自己在哪擔任董監事或職員，因此她會請聯醫提供檢舉人檢舉她到底在哪家公司兼職，然後請聯醫向台北市政府去查那家公司的董監事、受雇人結構。



此外，陳佩琪也說，民眾黨都可以每天開記者會了，她為什麼不能每天早上在家門口開小型記者會，歡迎每天媒體記者都來。剛開始因為事情很多，民眾黨擔心她受訪講話會受傷，所以前幾天看起來一點都不像陳佩琪。



至於媒體多次詢問，“監察院”4月已通知民眾黨帳目短差新台幣2000萬元、會否支持黃珊珊不請辭等議題，陳佩琪則說，稱民眾黨的事、政治上的事她不懂，光是自己的事情就忙不完了，“監察院”通知民眾黨，也不會通知到家裡，她不會具體的說什麼，處理好自己的事就好。