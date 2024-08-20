李孟諺不倫戀10年　沈富雄曝民進黨致命傷

李孟諺遭爆出軌10年，卓榮泰尊重其意願，准予辭職。（照片：PTT） 中評社台北8月20日電／前“交通部長”李孟諺19日遭爆出與一名女子有地下情多年，親密合照被曝光。對此，前“立委”沈富雄19日表示，這個八卦馬上就結束了，是小事、對台灣未來完全不重要。民進黨政府如何處理其兩張神主牌抗中、能源比較重要。一旦不緊抱，很多人認為2028就不用選了，這是民進黨的大牌。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄19日在廣播節目《POP大國民》中指出，“這個八卦馬上就結束了，是小事、對台灣未來完全不重要，會有人記得嗎？不管是哪個部長都不重要”。民進黨政府如何處理他兩張神主牌抗中、能源比較重要。沈富雄強調，這個事件不影響政府的聲望，不影響政府的支持度，因為民進黨之所以得到政權，是因為抗中。抗中不改，民進黨不會下台。



沈富雄提到一個比較有趣又平行的現象，“民進黨做大官的很多，都是很抗中或是本土意識很強，但很多人的老婆都是外省人”，沈富雄說，搞抗中有票，源源不絕地提供民進黨選票，但要民進黨不會抗中，就沒辦法執政。另外能源也是一樣，民進黨的委員有人喊話，非核家園不需要抱那麼緊。可是不少基本派也認為，一旦不抱，2028就不用選了，這是民進黨的大牌。