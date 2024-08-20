聯結車撞癱新北市忠孝橋　侯友宜急處理

串連台北與新北三重的忠孝橋遭一輛翻覆聯結車部分撞毀。（照:侯友宜臉書） 中評社台北8月20日電／新北市三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，今天清晨6時許，發生聯結車撞斷護欄的翻車事故，目前全線封閉處理中。中國國民黨籍新北市長侯友宜一早前往市府交通戰情室瞭解事故狀況，他提到，後續會盡快確認橋梁安全無虞後，才做交通開放，同時一定會追究該事件業者的責任，鋼構梁橋樑的破損，以及地面上有兩部轎車受到嚴重的傷害，“這個都是後續要追究的責任”。



針對上午新北市三重區忠孝橋發生嚴重事故，初步瞭解，現場一輛聯結車於橋上失控，後斗載運鋼樑掉落，當場砸破一旁護欄，忠孝橋因此全線封閉，造成交通大亂，由於適逢上班尖峰車潮，不少上班族也紛紛哀號。



侯友宜表示，早上6點鐘他們接到通報在台1線的高架橋由桃園往台北的方向，有一輛拖板車上載鋼構梁掉落在橋面上，造成橋上毀損以外，也造成嚴重的阻塞，市府立即在第一時間通報警察同仁，在整個交通號誌以及路口做出警示提醒，台一線的高架橋上面封鎖以外；地面道路也派所有警力出動，做好整個交通的疏導。



侯友宜提到，除了疏導以外，他也特別指派工務局跟環保局到現場，因為有碎石掉落物在整個事發現場兩側，特別做道路的清理，工務局也特別針對橋梁上結構的安全做一個檢視，希望整個交通疏導，在早上能夠順暢。



侯友宜說，整個橋梁的評估，會盡快地在橋梁安全無虞底下，做好整個交通的開放。同時一定會追究整個造成重大工安事件業者的責任，鋼構梁為什麼會掉下來？造成的破損，以及地面上有兩部轎車受到嚴重的傷害，這個都是後續要追究的責任。