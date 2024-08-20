台南幫接連出事針對賴清德？莊瑞雄：想太多

綠委莊瑞雄與林楚茵接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月20日電（記者 黃筱筠）有關於前“交通部長”李孟諺遭到爆料有長達10年婚外情，由於日前也被視為是為“台南幫”前“內政部次長”陳宗彥也涉及性招待事件，是否賴清德“台南幫”被針對，很可能是綠營內部爆料？民進黨“立法院”黨團書記長莊瑞雄今天表示，這個想太多，李孟諺看起來整段從政的過程非常努力，但爆發這樣事清很震驚，私領域的事情很遺憾，過多提到民進黨鬥爭，大可不必。



民進黨“立法院”黨團今天由屬於英系黨團書記長莊瑞雄與湧言會“立委”林楚茵回應時事。親近賴清德的黨團幹事長吳思瑤今天則恰巧沒有出席時事回應。



中國國民黨籍王鴻薇曾爆出，李孟諺與前遠航董事長張綱維委任律師喝咖啡跟拍照。昨有媒體指出，李孟諺被直擊當晚搭車到新北永和“樺福水悅”社區外下車，樺福水悅正是PTT爆料婚外情張女住處。張女是以陸配身分來台10多年，女兒已27歲，且住的永和高級社區，房價約新台幣3000多萬。巧合的是，該社區正好也是張綱維旗下建案。除了不倫戀之外，讓外界又增加了許多想像空間。



莊瑞雄也說，“牆倒眾人推”，有時候過度聯想，大可不必，是否涉及到不法，必須要提供更多證據才能評論。



國民黨籍“立委”徐巧芯提到，早知道李孟諺事件，莊瑞雄則說，那這個要徐巧芯回答。



網路PTT爆料內容，是否李孟諺的網路安全出現問題？林楚茵表示，這件事情是不是要升高到境外勢力的部分，PTT版主說這個帳號他很久沒有用了，檢調目前都在瞭解當中。是不是境外勢力、不法勢力在做危害，檢調有更進一步調查才有答案。



至於“正國會”、民進黨秘書長林右昌被點名接任“交通部長”？莊瑞雄也說，因為個人的問題下台，人事就是賴清德跟“行政院長”卓榮泰考量，行政部門的高階政務官，這樣異動感到遺憾，但是希望“交通部長”去職之後，趕快有適當的人選來接任。