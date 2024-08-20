全教總批“賴政府”退撫撥補跳票　絕食抗議

全教總人員到行政院門口抗議，該會理事長、台南市小學老師出身的侯俊良（右二）上午10時起在行政院門口發起絕食抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月20日電（記者 張嘉文）教師工會聯合總會不滿“賴政府”總預算創新高，對公教退撫的撥補卻持續跳票，該會理事長侯俊良今天上午10時在“行政院”門口發起絕食抗議，希望喚醒政府主事者，依法覈實編列撥補退撫基金預算。



這場絕食抗議活動在“行政院”大門口進行，侯俊良率全教總人員大約15位前來表達訴求，警方則出動約30位警力在場因應。侯俊良在記者會上表達完訴求後，不顧天氣十分炎熱，就直接坐在“行政院”門口絕食抗議，象徵自己的決心。



台南市小學老師出身的侯俊良強調，為抗議政府漠視公教權益、導致公教人員人心惶惶，深怕出現二次年改，才會選擇用如此激烈的抗議手段。如果今天“行政院”沒有秘書長層級以上的官員出來善意回應，有公平對話機會，絕食抗議將持續下去。



侯俊良表示，2025年度“中央政府”總預算案已籌編完成，歲入歲出均創新高，但相較於勞保撥補將以一般公務預算撥補新台幣1200億，另100億元為特別預算，共1300億元水位。攸關公教人員權益的公教退撫基金撥補，據悉也將延續今年額度編列公教各50億元，不及精算分10年撥補的三成，毫無保障公教人員權益與落實基金永續的誠意。



侯俊良說，針對確保基金永續，已多次要求“行政院”應依法行政、覈實編列預算撥補，無奈自陳建仁“內閣”至卓榮泰“內閣”均置若罔聞，總預算屢創新高，對公教退撫之撥補卻持續跳票，廣大公教人員無法接受。