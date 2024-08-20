賴清德流失206萬支持者　滿意度46.7%

台灣民意基金會公布賴清德滿意度最新民調，46.7%民眾贊同賴清德執政方式、31.5%不贊同。(圖:台灣民意基金會提供) 中評社台北8月20日電／台灣民意基金會今天公布最新民調，賴清德聲望46.7%，台灣人民對賴清德的感情溫度是54.65度。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，“賴清德蜜月期已經結束”，下一階段政治過程的挑戰與考驗將接踵而來，如果社會支持不斷流失，執政將愈趨艱辛。



游盈隆說，過去一個月，非常贊同賴清德處理大事方式的人流失5個百分點，等於流失近百萬鐵粉，並不尋常。且短短三個月鐵粉流失10.6個百分點，等於流失206萬人。



民調問到，賴清德上任已一個多月，一般說來，您贊不贊同賴清德處理大事的方式，包括重要人事安排與政策？10.1%非常贊同，36.6% 還算贊同，19.4%不太贊同，12.1%一點也不贊同，16.3%沒意見，5.4%不知道、拒答。顯示四成七大致贊同賴清德處理大事的方式，三成二不贊同，二成二沒意見、不知道。



游盈隆說，這項發現傳達了一個重要訊息就是，賴清德蜜月期已經結束，但仍身處多數民意支持的悠哉狀態中。他說，賴清德八月聲望下滑到 46.7%，同時“總統”職務表現贊同率”減去“職務表現不贊同率”衹有 15.2 個百分點，基於這兩項判準，因此做出“賴清德蜜月期已經結束”的論斷。



上個月相比，贊同賴清德處理大事方式的人下滑3.2個百分點，不贊同的人略增0.3個百分點。一來一往，使得贊同他處理大事方式的人比不贊同的人雖仍多出15.2個百分點，但和上個月相比，已減少3.5個百分點。



他說，看最近三個月可以發現，贊同賴清德處理大事方式的人，從 五月58%一路下滑到八月 46.8%，三個月支持者減少11.2個百分點。如果鎖定賴清德的強烈支持者，從五月20.7%大幅下滑到現在的10.1%，短短三個月鐵粉流失10.6個百分點。



他說，若換算成人數，一個百分點等於19.5萬，10.6個百分點約等於206萬人。不能不說是一個極大的損失。而且這不僅是量的流失，也牽涉質的流失，是支持強度的流失。