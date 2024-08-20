大陸16機艦繞台　最近距基隆101浬

大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（照片：台軍方提供） 中評社台北8月20日電／台軍方今日公佈，從昨天清晨6時，至今天清晨6時為止，24小時內偵獲大陸軍機5架次（其中越“海峽中線”、進入東部空域1架次）、軍艦11艘次，並持續在台海周邊活動。



根據台軍方公布大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，有1架次越“中線”，從北、中、西南、東南空域，離基隆101浬。台軍方強調，運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



