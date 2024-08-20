賴流失百萬鐵粉　綠委：政黨、黨團應做實事

綠委莊瑞雄受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月20日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會今天公布最新民調結果，46.7%民眾贊同賴清德執政方式、31.5%不贊同，賴的聲望比上個月下跌5個百分點，等於流失近百萬鐵粉。民進黨“立法院”黨團書記長莊瑞雄表示，各個政黨民調起起伏伏，執政者最主要受到民眾肯定，可是民眾對於台灣主要政黨有期待，有的道德基調拉很高，想要搏聲量，但政黨、“立法院”黨團應該要做實事。



他表示，上個會期政黨攻防激烈，但攻防結束民眾很清楚審議法案、提出的法案等，到底是不是福國利民，還是只是為了博聲量，民調都可以反應，政黨可以參考。



根據台灣民意基金會公布民調顯示，賴清德聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成七大致贊同賴清德執政的方式，三成二不贊同，二成二沒意見、不知道。



台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德蜜月期已經結束，雖仍身處多數民意支持的悠哉狀態中，但在過去一個月，非常贊同賴清德執政方式的人流失5個百分點，等於流失近百萬鐵粉，並不尋常。



游盈隆也說，感情溫度部分，44.4%民眾對賴清德有好感，較5月就職已下滑10.3個百分點，意味過去3個月，對賴清德有好感的人減少2百萬。