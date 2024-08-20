被問李孟諺婚外情　卓榮泰臉色鐵青快閃

面對媒體提問有關李孟諺的議題，卓榮泰一臉鐵青不發一語。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月20日電（記者 方敬為）前“交通部長”李孟諺19日爆出婚外情醜聞火速請辭獲准，“行政院長”卓榮泰今天赴南投縣視察“衛福部”立南投醫院，被媒體追問是否知情？“交通部長”接替人選？卓臉色鐵青，不發一語，快速走進會場。



李孟諺昨日被爆料曾有長達10年的婚外情，且對方為陸籍配偶，李發布聲明指出，對個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，他由衷表達最深歉意，並口頭請辭。卓榮泰也立即准辭。李孟諺接掌“交通部”衹有92天，為74年來任期最短的“交通部長”。



卓榮泰20日到南投視察部立南投醫院現況，慰問醫療人員，並出席南投醫院“癌症治療中心”啟用剪綵，包括中國國民黨籍南投縣長許淑華、“衛福部長”邱泰源、國民黨籍“立委”游顥、民進黨籍“立委”羅美玲等人出席見證。



卓榮泰一到場就被媒體追問李孟諺婚外情風波，“行政院”前一天事先通知媒體，未開放受訪，但媒體仍喊話，請院長就李孟諺風波回應，卓榮泰見到媒體堵訪，臉色鐵青，並在隨扈的護送下，快步走進簡報會場。面對媒體問，院長是否知情？是否已決定“交通部長”接替人選？卓均不予回應。