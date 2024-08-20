許銘春宣布參選高雄市長　民進黨五搶一

許銘春在12名工會代表人物陪同下宣布參選2026高雄市長。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月20日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉檯面上角逐者眾，有“小花媽”之稱的前“勞動部長”許銘春今天正式宣布投入民進黨高雄市長初選，並公佈參選主軸為“高雄有春”，代表“高雄有銘春，大家生活攏有春”。目前民進黨已有5人角逐爭取黨提名，許銘春表示知道這次參選很辛苦，但有信心，為了民進黨、為了高雄未來，她和其他參選人都會理性和平爭取市民認同。



被視為“監察院長”陳菊子弟兵的許銘春表示，宣布參選前有與陳菊報告過，陳菊說有好人才要來付出都支持，但有特別提醒黨內同志要團結要整合，才會市民也贏高雄也贏，雙贏。她也會再找時間向市長陳其邁請益，因為高雄正在面臨轉型，這是一定要的。



下屆高雄市長藍營由中國國民黨不分區“立委”、高雄市黨部主委柯志恩為熱門人選。民進黨則有“立委”林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人爭取提名，加上前“勞動部長”許銘春宣布參選，角逐者已有5人。



許銘春自520卸任“勞動部長”回到高雄，今天上午正式宣布參選2026高雄市長民進黨內初選，吸引大批媒體到場採訪。記者會地點剛好就在國民黨高雄市黨部正對面。



許銘春記者會上，工人總工會理事長張家銘、汽車運輸業駕駛員總工會理事長鄭力嘉、駕駛員職業總工會理事長蔡進聰、產業總工會副理事長林佳慶理事長等共12名工會代表人物陪同。

