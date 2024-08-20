南投醫療資源缺乏　許淑華向卓榮泰請命

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月20日電（記者 方敬為）“行政院長”卓榮泰今天到“衛福部”立南投醫院主持“癌症治療中心”啟用剪綵，中國國民黨籍南投縣長許淑華當場向卓榮泰請命，務必持續協助南投縣拓展醫療資源，她強調，南投縣是台灣本島唯一沒有重度級急救責任醫院的地區，南投醫院未來要邁向重度級急救責任醫院，需要“中央”多支持。卓榮泰承諾，會持續推動，實踐賴清德提出的“健康台灣”計劃。



卓榮泰20日到南投視察部立南投醫院現況，慰問醫療人員，並出席南投醫院“癌症治療中心”啟用剪綵，包括中國國民黨籍南投縣長許淑華、“衛福部長”邱泰源、國民黨籍“立委”游顥、民進黨籍“立委”羅美玲、王正旭等人出席見證。



許淑華致詞表示，感謝卓榮泰院長短期內二度到訪南投，之前關心地方產業，這次則是醫療議題，南投縣的醫療資源不足，是長期的問題，在都會區隨手可得的醫療服務與便利性，卻是南投鄉親所引頸期盼的夢想。



許淑華很感謝南投醫院回應鄉親的需求，逐步拓展醫療業務，癌症治療中心從籌備到動工，進駐醫療設備與醫護人員，花了很長時間，今天終於可以讓南投鄉親實踐在地醫療的願景。南投縣是在台灣本島當中，唯一沒有重度級急救責任醫院的縣市，今天往前邁進一大步，令人欣慰。



許淑華並向卓榮泰請命，務必持續支持南投醫院拓展，達到2年內成為重度級急救責任醫院的目標。南投縣不敢奢求，未來一定要有醫學中心，但至少要能滿足重症急救需求。