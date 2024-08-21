康仁俊：判柯政治死刑言之過早　看危機處理

媒體人康仁俊接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月21日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷風暴，最早披露柯政治獻金申報不實的媒體人康仁俊接受中評社專訪分析，民眾黨、柯文哲如今面臨小草信心危機，不過現在要判柯政治死刑還言之過早，只要民眾黨在“立院”還有席次在，依然有選舉影響力，而柯粉小草不一定都流到藍綠，可能轉為隱性、觀望、不表態，端看柯能否有妥善的危機處理能力。



康仁俊進一步分析說，民眾黨的小草還是不容忽視力量，從政黨票選舉來看，台灣非藍非綠的選票差不多350萬左右，柯文哲能在藍綠之間，拿到中間最大值300多萬票，雖說柯如今面臨危機，但這300多萬票短時間要馬上跑到藍綠，還很難，就要看柯此刻能否妥善處理危機，重組第三勢力、重拾柯粉的信心期待。



康仁俊，出生於新北市，台灣藝術大學應用媒體藝術研究所碩士、台灣大學“國家發展研究所”碩士、台大生物產業傳播暨發展學系博士班，記者出身，歷任今日新聞網總編輯、年代電視新聞部專題組長、多家廣播節目主持人，2016年曾代表親民黨參選過區域“立委”。



康仁俊談過爆料過程，源於他上電視台節目時，大家在討論柯文哲的競選經費，其中關於尼奧、時樂公司的部分，一直都有人在談，因此他就聯繫友人、尼奧、時樂公司負責人戴利玲，要她查一下為何承辦柯文哲競選活動的場地費要好幾百萬元？戴那時人在香港，她說她沒做過場地費活動，於是一查發現，尼奧、時樂竟被多開了共916萬元政治獻金到“監察院”申報系統，所以她立刻向民眾黨反映，民眾黨卻一直都說誤植。



戴利玲號稱是柯文哲大選總幹事、“立委”黃珊珊的好友，為何要踢爆此事？



康仁俊說，戴利玲當然與黃珊珊關係不錯，但戴擔憂外界會說她做假帳，她的想法完全以公司營運的聲譽為主，否則事後被檢調調查才會很麻煩，戴是受害、委屈的那一方，就是沒有開916萬元發票、卻被申報，戴不是該被檢討的人，而民眾黨的陳智菡卻確認為戴應先關起門來跟他們討論才對。