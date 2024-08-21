游家富：三因素朱立倫難連任黨主席

國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月21日電（記者 方敬為）針對中國國民黨明年黨主席改選，國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，研判主席朱立倫爭取連任不易，有三個原因，包括政黨路線偏離、整併黃復興黨部引起軍系黨員不滿、疏於與地方連結互動等，就他了解，許多掌握黨員人數的大老，對朱立倫很不滿，加上軍系不挺，要靠自主黨員支持連任不容易。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。曾連當4屆國民黨中常委，今年常委改選未爭取連任。



朱立倫15日訪問美國，被解讀是在替明年國民黨主席改選爭取連任鋪路。游家富表示，朱立倫認為拉近與美國的關係，對其連任有利，但就他觀察基層黨員反應，發現相關舉措對地方而言是相對無感的，且不少深藍黨員反而對朱立倫過度傾向、討好美國的作法無法認同，朱立倫的訪美效益，恐怕不如預期。



游家富表示，朱立倫帶領國民黨，雖然在2022九合一選舉，以及2024“立委”選舉表現不惡，但在縣市議會正副議長選舉，包括台南、高雄、基隆的議長選舉都出現黨籍議員跑票情形，花蓮縣議會則是由張峻連任後，宣布退出國民黨，導致藍營丟失高雄、基隆、花蓮3縣市議長席次。



游家富指出，縣市議長選舉很多是出在人的問題，其實黨中央如果有心介入排解溝通，這些跑票等情況根本可以避免，國民黨也不會平白無故丟掉3席議長。此外，國民黨在2024大選落敗，“立委”選舉席次領先，卻也非絕對多數，領導黨務、選務的朱立論仍有程度上的責任。

