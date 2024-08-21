游家富語中評：國民黨軟趴趴　黨主席失職

國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月21日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫15日訪問美國，對黨是否有加分？有助爭取主席連任？國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，朱立倫訪美顯然是為連任鋪路，但國民黨主席當“美國倫”，讓原本的政黨路線偏移，甚至面對民進黨的攻訐，整個黨中央系統軟趴趴，在他看來非常失職，朱訪美是為個人大於為黨，相信多數黨員很難支持其連任。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。曾連當4屆國民黨中常委，今年常委改選未爭取連任。



朱立倫15日啟程赴美，前往舊金山參加中國國民黨全美總支部年度大會，再到休士頓出席全美同鄉聯誼會。朱立倫表示，盼透過政黨交流，讓國民黨與美國朝野政黨，都能保持非常友好、長期友善的關係。



對於朱立倫訪美的效益，游家富認為，效益可能集中在朱身上，黨主席專程訪美，顯然是為了提振聲望，以利明年主席改選爭取連任，國民黨本身在美國就有系統，對外聯繫、交流無虞，何須由主席親臨？國民黨本來就有一貫的對外路線，也就是“親美、友日、和陸”，但是朱立倫帶領之下，似乎向美靠攏成為“顯學”，這樣的傾向，只是對朱個人有利，對黨而言沒有效益。



游家富說，中國國民黨的歷史淵源不能忘，尤其是兩岸關係這一塊，可是朱立倫帶領的國民黨，核心價值已偏離，國民黨主席要當“美國倫”，讓“中國國民黨”這塊招牌蒙塵。



游家富提到，前陣子國民黨籍不分區“立委”翁曉玲稱，奧運金牌羽球選手李洋、王齊麟是“中國人的驕傲”，相關論述遭到綠營人士出征，但國民黨中央軟趴趴，沒有出面辯護，面對民進黨的攻訐，也只是被動式回應，非常消極，其實許多基層黨員都難以苟同。



游家富指出，朱立倫領導的黨中央，近年對兩岸議題卻步、鮮少發聲，甚至在某些論調上，背離藍營精神，趨同民進黨，這都讓不少藍營支持者感到失望，呼籲黨中央因勇於面對兩岸議題，才有助鞏固基本盤，否則朱立倫明年要爭取連任，機會不大。

