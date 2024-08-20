新北市台1線車禍鋼梁翻覆　滿目瘡痍

新北市三重區台1線中山高架道路往台北方向，發生聯結車載送鋼梁翻覆事故。（照片：新北市交通局提供） 中評社台北8月21日電（記者 楊騰凱）新北市三重區台1線中山高架道路往台北方向，今天清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，不僅撞壞道路護欄，掉落的護欄板塊更砸毀平面停放車輛，現場畫面怵目驚心。由於高架道路連結的忠孝橋是往來新北、台北的交通大動脈，事故嚴重影響赴台北上班的通勤民眾。



在新北市府搶修下，今日上午台1線高架道路往台北市、忠孝橋方向已開放內側車道通行，不過市府仍呼籲改走台北橋及中興橋等其他道路前往台北市。



忠孝橋橫跨淡水河，是台北盆地重要聯絡通道之一，以新北市三重區為起點，跨越淡水河河道後，連接台北市中正區、萬華區，平時上下班時段往來車輛繁多。



這起事故發生在今天清晨5時50分左右，一輛聯結車始經台1線高架道路時，車上載送的鋼梁翻覆，直接撞向高架道路護欄，掉落的護欄板塊以及碎石砸向平面道路停放的兩輛小客車，其中一輛受損嚴重，車頭被砸毀，但所幸無人傷亡。



今日中午走訪現場，能看到市府出動大型吊車協助，工程人員正在高架道路上積極搶修，並於下方裝設防護網，避免更多碎石掉落地面。



附近住戶表示，凌晨突然聽到一聲碰撞巨響，從高樓往下看，發現是聯結車載送的鋼樑翻覆，“實在是嚇死人”，所幸當時並非通勤尖峰時段，沒有造成傷亡。



新北市府交通局表示，事故發生後警察局立即派遣警力至現場進行交通疏導，並同步通報拖吊車、環保局、消防局、養工處等單位趕往處理，交通局則同步開設交通戰情室，並通知台北市、桃園市、公路局、高公局等相關單位緊急應變疏導。



新北市府交通局指出，雖然目前已經開放內側車道通行，但橋梁受損尚須持續檢修，仍呼籲用路人繞道而行。