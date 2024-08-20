4月已知帳務虛報？黃珊珊怒斥假新聞

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金登載不實風暴，時任競選總幹事黃珊珊20日駁斥《鏡週刊》相關爆料報導是捏造不實消息誤導社會大眾，將保留法律追訴權。她強調，“監察院”4月退回原因是要求補正收入資料，過程中由財務部門與承辦人進行後續處理，她與柯文哲都不知情，直到8月9日找會計師端木正到黨中央對帳時，才知道有虛報的狀況。



台媒《鏡週刊》報導，民眾黨在4月於“監察院”登錄政治獻金後，“監察院”稽核發現收支相差2千萬元，並通知民眾黨補正，柯文哲、黃珊珊、時任競總財務長李文宗與妹妹李文娟在假帳事件曝光前都知情，柯陣營緊急補破網喬帳目，最後是端木正以差額調節方式，補登時樂及尼奧等2家公司的3筆宣傳費用共新台幣916萬元，但歷時數個月帳目仍喬不攏，最後在8月一發不可收拾。



台北地檢署12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。



民眾黨20日下午召開“柯文哲“總統”大選政治獻金查帳進度”記者會，由時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡出席。



陳智菡在記者會開始就嚴正聲明表示，《鏡週刊》報導內有諸多不實指控，包括帳務疑雲有2000萬元短差、柯文哲與黃珊珊等人4月就已知情，完全都是錯誤報導，稍早“監察院”也已說明，4月8日退回要求補正是因不完整資料，內容並未有一句“支出差額2000萬元”。

