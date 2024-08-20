桃園捷運綠線車站命名　張善政開心送機票

張善政今日開心送出機票給參與桃園捷運綠線命名活動的市民。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月20日電（記者 盧誠輝）桃園市政府第一條自辦興建的“捷運綠線”工程正如火如茶推動，為迎接軌道建設及配合2026年捷運綠線北段7站通車，主線段17座車站名稱已經確定，中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席桃捷綠線命名結果公布記者會，開心抽出日本來回機票給參與車站命名的市民，並期盼桃園捷運能為市民帶來來安全與便捷的軌道運輸系統。



張善政今日出席桃園捷運綠線主線車站命名結果公佈記者會，包括桃園捷運工程局長劉慶豐、國民黨籍桃園市議員陳美梅、舒翠玲和多位區長都到場出席典禮。



張善政表示，桃園捷運綠線目前正朝向2026年第一階段7站通車一步一步邁進，而主線段17座車站命名活動從今年3月展開，市府共收到355個車站命名投稿，6月開放投票共收到20萬票的市民投票，可見市民對桃園捷運綠線有多期待，相信車站有了正式身分，除了成為桃園地標，也將是交通建設的重要指標之一。



桃園捷運工程局長劉慶豐指出，這次捷運綠線主線的命名作業，透過命名活動及區公所的協助下，已充分收集到民眾及地方意見，市府同時也邀集文獻文化學者專家、相關機關及地方代表等召開會議，審慎地逐一討論各站名稱，每一座車站名稱十足展現出桃園的歷史文化、自然地貌與區域發展，這些車站不僅是交通網路中的一點，更將成為桃園城市記憶的一部份。



桃園捷運工程局表示，桃園捷運綠線17座車站名稱依序為：G01“建德興豐站（八德國小）”、CG02“仁德公園站”、G03“巧克力站”、G04“大湳站”、G05“小大湳站”、G06“陽明運動公園站（陽明高中）”、G07“桃園車站”、G08“景福宮站”、G09“中正力行站（桃園夜市）”、G10“中正大興站”、G11“藝文特區站（展演中心）”、G12“蘆興埤站”、G13“南竹中正北站（河底）”、G14“蘆竹中正北站”、G15“水尾站”、G15a“菓林站”、G15b“坑口站”，另G02站前新闢道路尚未完工及命名，故名稱暫命名為“仁德公園站”，後續再以新闢道路來命名。